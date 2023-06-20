Media Vietnam Takjub Lihat Permainan Ngotot Timnas Indonesia, Sebut Argentina Kerepotan Hadapi Skuad Garuda!

MEDIA Vietnam, The Thao 247 takjub lihat permainan ngotot Timnas Indonesia. The Thao 247 juga menyebut, Timnas Argentina kerepotan hadapi Timnas Indonesia selama 90 menit.

Senin 19 Juni 2023 malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Sayangnya, Skuad Garuda kalah 0-2 dari Argentina lewat gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’).

Meski begitu, media Vietnam, dalam laporannya takjub melihat permainan ngotot dari Asnawi Mangkualam dan kolega. Mereka juga menyinggung repotnya La Albiceleste (julukan Argentina) membongkar pertahanan Timnas Indonesia.

The Thao 247 menyebut tidak adanya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi jadi salah faktor Argentina kesulitan menembus pertahanan Timnas Indonesia. Di samping itu, kukuhnya barisan pertahanan Timnas Indonesia makin menyulitkan Argentina.

“Tanpa Messi, Argentina kesulitan mengalahkan Indonesia,” tulis The Thao 247 dikutip Selasa (20/6/2023).

“Dengan level yang lebih unggul, Argentina dengan mudah menguasai permainan dan menciptakan situasi berbahaya. Namun, pujian juga harus diberikan kepada Indonesia saat wakil Asia Tenggara itu bermain sangat ngotot dengan pertahanan yang dalam,” lanjut laporan The Thao 247.