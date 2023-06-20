Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Takjub Lihat Permainan Ngotot Timnas Indonesia, Sebut Argentina Kerepotan Hadapi Skuad Garuda!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |01:07 WIB
Media Vietnam Takjub Lihat Permainan Ngotot Timnas Indonesia, Sebut Argentina Kerepotan Hadapi Skuad Garuda!
Media Vietnam takjub Timnas Indonesia tampil ngotot lawan Argentina (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247 takjub lihat permainan ngotot Timnas Indonesia. The Thao 247 juga menyebut, Timnas Argentina kerepotan hadapi Timnas Indonesia selama 90 menit.

Senin 19 Juni 2023 malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Sayangnya, Skuad Garuda kalah 0-2 dari Argentina lewat gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’).

Media Vietnam

Baca Juga:
baca_juga

Meski begitu, media Vietnam, dalam laporannya takjub melihat permainan ngotot dari Asnawi Mangkualam dan kolega. Mereka juga menyinggung repotnya La Albiceleste (julukan Argentina) membongkar pertahanan Timnas Indonesia.

The Thao 247 menyebut tidak adanya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi jadi salah faktor Argentina kesulitan menembus pertahanan Timnas Indonesia. Di samping itu, kukuhnya barisan pertahanan Timnas Indonesia makin menyulitkan Argentina.

“Tanpa Messi, Argentina kesulitan mengalahkan Indonesia,” tulis The Thao 247 dikutip Selasa (20/6/2023).

“Dengan level yang lebih unggul, Argentina dengan mudah menguasai permainan dan menciptakan situasi berbahaya. Namun, pujian juga harus diberikan kepada Indonesia saat wakil Asia Tenggara itu bermain sangat ngotot dengan pertahanan yang dalam,” lanjut laporan The Thao 247.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement