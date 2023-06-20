Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Scaloni Beri Pesan Penting untuk Timnas Indonesia Usai Kalah 0-2 dari Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |00:17 WIB
Lionel Scaloni Beri Pesan Penting untuk Timnas Indonesia Usai Kalah 0-2 dari Argentina
Lionel Scaloni beri pesan penting buat Timnas Indonesia (Foto: Maulana Yusuf/Okezone)
A
A
A

LIONEL Scaloni memberikan pesan untuk Timnas Indonesia usai dikalahkan Argentina 0-2. Ia menyarankan agar performa apik yang telah ditampilkan Timnas Indonesia saat menghadapi Argentina bisa diteruskan untuk ke depannya.

“Ya tidak ada komentar khusus untuk itu, karena Indonesia sudah bermain bagus. Saya ingin untuk Timnas Indonesia, teruskan performa baik ini untuk kebaikan mereka sendiri," ucap Scaloni pasca laga.

Timnas Indonesia

Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus menerima kekalahan 0-2 dari Timnas Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Sejak awal pertandingan, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- langsung menggempur pertahanan Timnas Indonesia. Alhasil, juara Piala Dunia 2022 itu berhasil membuka keunggulan lewat sepakan keras Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38.

Tak sampai di situ, La Albiceleste sukses menggandakan skor di babak kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55. Setelah itu, tak ada lagi gol tambahan hingga laga berakhir 2-0 untuk kemenangan Timnas Argentina.

Berbicara setelah laga, Lionel Scaloni mengakui bahwa dirinya puas dengan penampilan anak asuhnya. Meskipun, La Albiceleste melakukan banyak perubahan pemain. Sejumlah pemain inti saat menghadapi Australia diturunkan. Namun, banyak yang absen ketika melawan Timnas Indonesia termasuk Lionel Messi.

Halaman:
1 2
      
