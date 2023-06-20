Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut Bersama Timnas Indonesia dan Langsung Lawan Argentina, Shayne Pattynama Senang Bukan Main!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |00:12 WIB
Debut Bersama Timnas Indonesia dan Langsung Lawan Argentina, Shayne Pattynama Senang Bukan Main!
Shayne Pattynama senang bukan main bisa debut bersama Timnas Indonesia (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

DEBUT bersama Timnas Indonesia dan langsung lawan juara dunia, Argentina, Shayne Pattynama senang bukan main. Pemain Viking FK itu pun mengatakan, bermain di hadapan publik sepakbola Tanah Air jadi salah satu mimpi yang jadi nyata buatnya.

"Luar biasa, perasaan saya debut melawan juara Piala Dunia. Saya senang banget debut ini," ucap Shayne Pattynama di Jakarta.

Shayne Pattynama

Baca Juga:
baca_juga

Sebagai informasi, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Sayangnya, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Dua gol La Albiceleste (julukan Argentina) dicetak oleh Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’). Meski kalah, Shayne Pattynama tetap senang menjalani debut di Timnas Indonesia langsung lawan Argentina.

Pemain 24 tahun itu juga mengatakan dukungan suporter memberikan aura positif sepanjang laga. Dia pun begitu semangat berlaga dengan adanya dukungan itu.

"Melihat stadion penuh fans, itu adalah mimpi saya yang menjadi kenyataan. Saya senang banget," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/50/1662767/oleksandr-usyk-bidik-duel-lawan-deontay-wilder-tci.webp
Oleksandr Usyk Bidik Duel Lawan Deontay Wilder
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman_2.jpg
Duel Persija vs Persijap Jadi Panggung Emosional Arlyansyah dan Aditya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement