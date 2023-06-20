Debut Bersama Timnas Indonesia dan Langsung Lawan Argentina, Shayne Pattynama Senang Bukan Main!

Shayne Pattynama senang bukan main bisa debut bersama Timnas Indonesia (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)

DEBUT bersama Timnas Indonesia dan langsung lawan juara dunia, Argentina, Shayne Pattynama senang bukan main. Pemain Viking FK itu pun mengatakan, bermain di hadapan publik sepakbola Tanah Air jadi salah satu mimpi yang jadi nyata buatnya.

"Luar biasa, perasaan saya debut melawan juara Piala Dunia. Saya senang banget debut ini," ucap Shayne Pattynama di Jakarta.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Sayangnya, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Dua gol La Albiceleste (julukan Argentina) dicetak oleh Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’). Meski kalah, Shayne Pattynama tetap senang menjalani debut di Timnas Indonesia langsung lawan Argentina.

Pemain 24 tahun itu juga mengatakan dukungan suporter memberikan aura positif sepanjang laga. Dia pun begitu semangat berlaga dengan adanya dukungan itu.

"Melihat stadion penuh fans, itu adalah mimpi saya yang menjadi kenyataan. Saya senang banget," katanya.