Lionel Scaloni Akui Argentina Kesulitan Kalahkan Timnas Indonesia: Mereka Main Bagus!

LIONEL Scaloni akui Argentina kesulitan kalahkan Timnas Indonesia. Bahkan, juru taktik 45 tahun itu memuji skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- setinggi langit karena dianggap sudah bermain dengan bagus.

Sekadar diketahui, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sukses mengalahkan Timnas Indonesia 2-0 dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina membuka keunggulan lewat sepakan keras Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38. Kemudian, La Albiceleste berhasil menggandakan skor di babak kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Selepas pertandingan, Lionel Scaloni mengakui bahwa Timnas Argentina kesulitan untuk mengalahkan Timnas Indonesia.Meski begitu, ia tetap memuji Julian Alvarez dan kolega karena telah menampilkan permainan terbaiknya.

"Laga memang seperti yang kita prediksi, tidak akan mudah, tetapi para pemain tetap melakukan yang terbaik, dan laga lawan Indonesia pun tidak berbeda bagi pemain kami, dan harus diakui laga ini sulit karena kami tidak memainkan beberapa pemain inti," beber Lionel Scaloni saat konferensi pers pascalaga yang dihadiri Okezone di SUGBK.

Pada laga tersebut, Lionel Scaloni cukup banyak melakukan pergantian pemain di babak kedua. Namun, ia melakukan hal itu karena ingin memberikan kesempatan bagi pemain lain yang kerap menjadi cadangan.

"Saya memang ingin memberi banyak peluang bagi pemain lain untuk main lawan Indonesia," jelas Lionel Scaloni.