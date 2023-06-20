Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PT LIB Janjikan Uang Hadiah Senilai Rp5 Miliar untuk Tim Juara Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |23:45 WIB
PT LIB Janjikan Uang Hadiah Senilai Rp5 Miliar untuk Tim Juara Liga 1 2023-2024
PSM Makassar, juara Liga 1 2022-2023 (Foto: Twitter/PSM_Makassar)
A
A
A

PT Liga Indonesia Baru (LIB) janjikan uang hadiah senilai Rp5 miliar untuk tim juara Liga 1 2023-2024. Menurut Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, ini merupakan bentuk apresiasi terhadap sang juara.

Tidak ada uang hadiah yang diberikan untuk tim juara Liga 1 2022-2023 lalu. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, rela merogoh kocek hingga Rp2 miliar untuk sang juara PSM Makassar.

PSM Makassar

Ferry Paulus menuturkan bahwa bonus ini untuk menambah gairah pagelaran Liga 1 2023-2024. Liga 1 musim depan dengan dua skema, yakni reguler series selama 34 pekan dan championship series empat tim teratas.

"Hadiah championship 5 miliar. Kalau reguler series, rasanya sangat bombastis," ucap Ferry Paulus di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Eks direktur olahraga Persija Jakarta tersebut mengatakan bahwa pendapatan komersial tim-tim Liga 1 akan meningkat seiring dengan adanya reguler series. Namun, hal itu dengan adanya variabel sebagai landasan.

