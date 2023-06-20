PT LIB Janjikan Uang Hadiah Senilai Rp5 Miliar untuk Tim Juara Liga 1 2023-2024

PT Liga Indonesia Baru (LIB) janjikan uang hadiah senilai Rp5 miliar untuk tim juara Liga 1 2023-2024. Menurut Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, ini merupakan bentuk apresiasi terhadap sang juara.

Tidak ada uang hadiah yang diberikan untuk tim juara Liga 1 2022-2023 lalu. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, rela merogoh kocek hingga Rp2 miliar untuk sang juara PSM Makassar.

Ferry Paulus menuturkan bahwa bonus ini untuk menambah gairah pagelaran Liga 1 2023-2024. Liga 1 musim depan dengan dua skema, yakni reguler series selama 34 pekan dan championship series empat tim teratas.

"Hadiah championship 5 miliar. Kalau reguler series, rasanya sangat bombastis," ucap Ferry Paulus di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Eks direktur olahraga Persija Jakarta tersebut mengatakan bahwa pendapatan komersial tim-tim Liga 1 akan meningkat seiring dengan adanya reguler series. Namun, hal itu dengan adanya variabel sebagai landasan.