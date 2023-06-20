Resmi Balik ke Persija Jakarta, Marko Simic Tak Mau Bahas soal Masa Lalu

Marko Simic resmi kembali ke Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Penyerang asal Kroasia, Marko Simic, resmi balik ke Persija Jakarta. Setelah resmi diumumkan menjadi bagian Persija lagi, Marko Simic mengaku ogah membahas masa lalunya bersama Persija.

Simic memilih fokus menatap perjalanan barunya bersama Persija Jakarta. Dia pun bertekad membawa Persija berjaya mulai musim 2023-2024.

"Di kesempatan kedua ini, saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk Persija sebagaimana tim memberikannya kepada saya,” ujar Simic, dikutip dari keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (20/6/2023).

“Saya tak mau membahas masa lalu. Saat ini, tujuan saya adalah memberikan yang terbaik untuk tim,” lanjutnya.

Di lain sisi, Simic tak bisa menutupi rasa senangnya karena dapat kembali bergabung ke Persija. Dia sangat tertarik pada proyek besar yang dimiliki Macan Kemayoran untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2023-2024.

"Saya sangat senang bisa kembali ke Persija lagi. Masih ada target-target yang saya bidik untuk Persija. Saya pun sangat tertarik untuk terlibat dalam rencana besar tim yang saat ini sedang dibangun,” jelas Simic.

Ya, Simic bukanlah wajah baru bagi Persija. Dia pernah membela Persija pada musim 2018-2022. Dalam periode tersebut, dia sukses mengukir prestasi ciamik dengan membawa Persija meraih gelar Piala Presiden 2018, Boost Fix Super Cup 2018, Liga 1 2018, dan Piala Menpora 2021.

Kini, Simic kembali berlabuh ke tim Ibu Kota itu. Dia diikat kontrak selama dua musim.