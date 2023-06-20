Juventus Sindir Timnas Indonesia yang Dibobol Tembakan Roket Leandro Paredes?

JUVENTUS sindir Timnas Indonesia yang dibobol tembakan roket gelandang Timnas Argentina, Leandro Paredes? Akun TikTok @juventus membagikan momen ketika Leandro Paredes mencetak gol bagi Juventus saat bersua Lecce di pekan ke-33 Liga Italia 2022-2023.

Saat itu gol tendangan bebas Leandro Paredes pada menit ke-15 membuat Juventus unggul 1-0 atas Lecce. Berkat gol dari Leandro Paredes, Bianconeri –julukan Juventus– menang 2-1 atas Leece.

(Tembakan Leandro Paredes di laga Juventus vs Lecce. (Foto: TikTok/@juventus)

“Jangan main-main sama om Paredes deh,” tulis akun TikTok Juventus menggunakan bahasa Indonesia.

Apakah ini pertanda Juventus menyindir Timnas Indonesia yang baru saja dibobol Leandro Paredes lewat tembakan roket? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB

Salah satu gol Timnas Argentina dicetak Leandro Paredes pada menit 38. Saat itu, Leandro Paredes melepaskan sepakan keras dari jarak sekira 30 meter yang tak dapat ditahan kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari Sutaryadi.

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, Juventus sama sekali tidak menyindir Timnas Indonesia. Sebab, video gol Leandro Paredes sebenarnya diunggah akun TikTok Juventus pada medio Mei 2023, atau tak lama laga Juventus vs Lecce kelar bergulir.