HOME BOLA LIGA INGGRIS

6 Pemain yang Pakai Nomor Punggung 10 di Liverpool dan Nasibnya Sekarang, Nomor 1 Alami Nasib Sial di Klub Baru!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:20 WIB
6 Pemain yang Pakai Nomor Punggung 10 di Liverpool dan Nasibnya Sekarang, Nomor 1 Alami Nasib Sial di Klub Baru!
Alexis Mac Allister menjadi pengguna nomor 10 di Liverpool (Foto: Instagram/liverpoolfc)
SEBANYAK 6 pemain yang pakai nomor punggung 10 di Liverpool dan nasibnya sekarang akan dibahas di sini. The Reds -julukan Liverpool- berhasil mendatangkan Alexis Mac Allister dari Brighton di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Alexis Mac Allister diboyong Liverpool dengan mahar 42 juta euro atau setara Rp627 miliar. Mac Allister didatangkan setelah tampil ciamik bersama Brighton dan berhasil mengantarkan Argentina juara Piala Dunia 2022.

Bahkan, Liverpool langsung memberikan nomor punggung 10 kepada Alexis Mac Allister. Sebelumnya, terdapat sederet pemain yang pernah menggunakan nomor punggung 10 di Liverpool. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 6 Pemain yang Pakai Nomor Punggung 10 di Liverpool dan Nasibnya Sekarang

6. Joe Cole

Joe Cole

Pemain keenam dalam daftar ini adalah Joe Cole. Joe Cole didatangkan Liverpool dari Chelsea pada 2010 silam dan langsung diberikan nomor punggung 10.

Nahasnya, Joe Cole gagal menunjukkan kualitasnya di Liverpool. Bahkan, Cole jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter di musim 2010-2011. Tercatat, dia hanya memainkan 20 pertandingan dan hampir semuanya dimulai dari bangku cadangan.

Saat ini, Joe Cole telah pensiun sebagai pemain sepakbola. Klub terakhir yang dibela Joe Cole adalah TB Rowdies yang saat ini tampil di divisi dua Liga Amerika Serikat.

5. Andriy Voronin

Andriy Voronin

Selanjutnya adalah Andriy Voronin. Bomber asal Ukraina itu didatangkan Liverpool pada 2007 silam dari Bayer Leverkusen.

Voronin yang tampil apik bersama Bayer Leverkusen pun langsung diberikan nomor punggung 10 oleh Liverpool. Sayangnya, dia datang bersamaan dengan Fernando Torres yang saat itu mampu tampil gemilang di musim perdananya.

Sontak, Andriy Voronin pun kalah saing dengan Fernando Torres, dia hanya mencatatkan 19 laga dengan mengoleksi lima gol. Voronin telah pensiun sejak 2014 silam dan klub yang terakhir dia bela adalah Dinamo Moscow.

Halaman:
1 2 3
      
