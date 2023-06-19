Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Argentina yang Pernah Berkarier di Indonesia, Nomor 1 Eks Gelandang Persija Jakarta

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |23:35 WIB
5 Pemain Argentina yang Pernah Berkarier di Indonesia, Nomor 1 Eks Gelandang Persija Jakarta
Gaston Castano termasuk salah satu pemain Argentina yang pernah berkarier di Indonesia (Foto: Instagram/gastoncastano32)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Argentina yang pernah berkarier di Indonesia akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, laga antara Timnas Indonesia kontra Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 baru saja berakhir.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB. Dalam pertandingan itu, Timnas Indonesia harus puas takluk dengan skor 0-2 dari Argentina.

Nyatanya, Argentina juga berkontribusi dalam sepakbola Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah pemain berpaspor Argentina yang pernah berkarier di Tanah Air. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Argentina yang Pernah Berkarier di Indonesia

5. Mario Kempes

Mario Kempes

Pemain Argentina yang pernah merumput di Indonesia adalah Mario Kempes. Ia merupakan salah satu legenda La Albiceleste -julukan Argentina- yang berhasil memboyong Piala Dunia 1978 dan meraih top skor dengan sumbangan 6 golnya.

Meski sempat menjadi striker paling produktif, Kempes justru mengakhiri kariernya sebagai pesepakbola di Tanah Air. Kempes sempat bergabung dengan Pelita Jaya dan mencetak 12 gol dari 18 pertandingan di Divisi Utama.

4. Esteban Vizcarra

Esteban Vizcarra

Selanjutnya ada sosok Esteban Vizcarra yang sempat bernaung di beberapa klub besar di Liga 1. Sebut saja Semen Padang, Arema FC, Sriwijaya FC, Persib Bandung, dan Madura United merupakan klub-klub yang pernah dibelanya.

Vizcarra bahkan rela melepas statusnya sebagai warga negara Argentina untuk menjadi WNI pada 2018 silam. Ia juga sempat membela Timnas Indonesia sebanyak satu kali.

Halaman:
1 2 3
      
