Timnas Indonesia Takluk 0-2 dari Argentina, Presiden Jokowi Langsung Hampiri Skuad Garuda

JAKARTA – Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina setelah takluk dengan skor 0-2. Selepas laga, Presiden Jokowi yang turut menyaksikan langsung laga tersebut langsung turun ke pinggir lapangan untuk menghampiri Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina baru saja berakhir. Duel tersebut tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina via gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’). Meski kalah, perjuangan Skuad Garuda patut diacungi jempol.

Dalam laga tersebut, Presiden Jokowi terlihat turut hadir menonton. Tak hanya menonton, Presiden Jokowi juga menyempatkan dirinya untuk turun ke pinggir lapangan setelah pertandingan berakhir.

Presiden Jokowi hadir di SUGBK dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan celana hitam. Dia menyaksikan langsung laga tersebut ditemani sang istri, Iriana Joko Widodo dan Ketum PSS, Erick Thohir.