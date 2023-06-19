Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Takluk 0-2 dari Argentina, Presiden Jokowi Langsung Hampiri Skuad Garuda

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |23:21 WIB
Timnas Indonesia Takluk 0-2 dari Argentina, Presiden Jokowi Langsung Hampiri Skuad Garuda
Momen Presiden Jokowi saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Raka Dwi Novianto/MPI)
A
A
A

JAKARTA Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina setelah takluk dengan skor 0-2. Selepas laga, Presiden Jokowi yang turut menyaksikan langsung laga tersebut langsung turun ke pinggir lapangan untuk menghampiri Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina baru saja berakhir. Duel tersebut tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB.

Presiden Jokowi

Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina via gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’). Meski kalah, perjuangan Skuad Garuda patut diacungi jempol.

Dalam laga tersebut, Presiden Jokowi terlihat turut hadir menonton. Tak hanya menonton, Presiden Jokowi juga menyempatkan dirinya untuk turun ke pinggir lapangan setelah pertandingan berakhir.

Presiden Jokowi hadir di SUGBK dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan celana hitam. Dia menyaksikan langsung laga tersebut ditemani sang istri, Iriana Joko Widodo dan Ketum PSS, Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persik vs Persib, Bojan Hodak Ketar-ketir Ancaman Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement