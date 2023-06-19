Nekat Terobos ke Tengah Lapangan untuk Berfoto dengan Pemain Argentina, Seorang Suporter Langsung Diamankan Petugas

SEORANG suporter nekat nerobos ke tengah lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, untuk berfoto dengan pemain Argentina. Namun, aksi nekat seorang suporter tersebut langsung dapat diamankan oleh petugas di lapangan.

Pantauan Okezone di lokasi, suporter itu terlihat dari kejauhan merupakan seorang pemuda. Ia mengenakan jersey campuran antara Timnas Indonesia dan Argentina.

Dengan tekad yang kuat, seorang pemuda tersebut menerobos penghalang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alhasil, ia berhasil lolos dari penjagaan petugas hingga dapat berlari ke tengah lapangan.

Saat berlari, seorang pemuda tersebut menunjukkan handphone pribadinya. Ia diduga ingin berfoto bersama dengan pemain Argentina ataupun pemain Timnas Indonesia di tengah lapangan.

Akan tetapi, aksi nekat seorang suporter tersebut dapat dihentikan langsung oleh petugas di tengah lapangan. Ia pun diamankan ke pinggir lapangan oleh sejumlah petugas. Aksi nekat seorang pemuda tersebut membuat suporter lainnya yang memadati SUGBK itu tercengang.