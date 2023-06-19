Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nekat Terobos ke Tengah Lapangan untuk Berfoto dengan Pemain Argentina, Seorang Suporter Langsung Diamankan Petugas

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |23:15 WIB
Nekat Terobos ke Tengah Lapangan untuk Berfoto dengan Pemain Argentina, Seorang Suporter Langsung Diamankan Petugas
Seorang suporter nekat nerobos ke tengah lapangan SUGBK (Foto: Maulana Yusuf/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SEORANG suporter nekat nerobos ke tengah lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, untuk berfoto dengan pemain Argentina. Namun, aksi nekat seorang suporter tersebut langsung dapat diamankan oleh petugas di lapangan.

Pantauan Okezone di lokasi, suporter itu terlihat dari kejauhan merupakan seorang pemuda. Ia mengenakan jersey campuran antara Timnas Indonesia dan Argentina.

Suporter Timnas Indonesia

Dengan tekad yang kuat, seorang pemuda tersebut menerobos penghalang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alhasil, ia berhasil lolos dari penjagaan petugas hingga dapat berlari ke tengah lapangan.

Saat berlari, seorang pemuda tersebut menunjukkan handphone pribadinya. Ia diduga ingin berfoto bersama dengan pemain Argentina ataupun pemain Timnas Indonesia di tengah lapangan.

Akan tetapi, aksi nekat seorang suporter tersebut dapat dihentikan langsung oleh petugas di tengah lapangan. Ia pun diamankan ke pinggir lapangan oleh sejumlah petugas. Aksi nekat seorang pemuda tersebut membuat suporter lainnya yang memadati SUGBK itu tercengang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/20/pelatih_newcastle_united_eddie_howe_foto_epa.jpg
Eddie Howe Mendadak Muncul Jadi Kandidat Kuat Pelatih Chelsea 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement