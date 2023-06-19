Meski Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina, Shin Tae-yong Puji Mentalitas Skuad Garuda

SHIN Tae-yong menegaskan mental Timnas Indonesia tak kalah jauh meski dikalahkan Argentina 0-2. Hal itu diungkapkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dibungkam oleh La Albiceleste-julukan Timnas Argentina- dengan skor meyakinkan 0-2. Laga bersejarah tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni langsung menekan sejak awal laga berakhir. Meski begitu, Timnas Indonesia juga sesekali melancarkan serangan balik. Namun, La Albiceleste yang berstatus sebagai Piala Dunia 2022 mampu mengalahkan Timnas Indonesia via gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’).

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong mengakui bahwa Timnas Argentina yang kini menempati peringkat satu dunia di ranking FIFA bermain sangat baik. Di sisi lain, juru taktik 53 tahun ini juga memuji mentalitas skuad Garuda.

Menurut Shin Tae-yong, mentalitas Marc Klok dan kolega tidak kalah jauh dari Argentina. Oleh karena itu, eks pelatih Timnas Korea Selatan tersebut mengacungi jempol untuk skuad Timnas Indonesia yang memiliki mental bagus.

"Memang tim Argentina, permainannya sangat baik, tetapi secara mental pemain Timnas Indonesia juga tidak kalah jauh," ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga yang dihadapi Okezone di SUGBK, Senin 19 Juni 2023.