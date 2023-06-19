Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Kaget saat Bek Timnas Argentina Cristian Romero Minta Jersey Timnas Indonesia Kepunyaannya

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |22:50 WIB
Elkan Baggott Kaget saat Bek Timnas Argentina Cristian Romero Minta Jersey Timnas Indonesia Kepunyaannya
Elkan Baggott kaget Cristian Romero ingin bertukar jersey dengannya (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

ELKAN Baggott kaget saat bek Timnas Argentina Cristian Romero minta jersey Timnas Indonesia kepunyaannya. Momen itu terekam kamera, yang pada akhirnya Elkan dan Romer saling bertukar jersey.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Skuad Garuda bertekuk dua gol tanpa mampu membalas dari sang juara dunia.

Elkan Baggott

(Elkan Baggott tukar jersey dengan Cristian Romero (Foto: Twitter/@FaktaSepakbola)

Argentina unggul dua gol lewat aksi Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38. Kemudian, La Albiceleste (julukan Argentina) kembali mencetak gol kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Kelar laga, ada satu momen menarik antara pemain Timnas Indonesia dan Argentina. Momen yang dimaksud, ketika Elkan Baggott meminta jersey bek Argentina, Cristian Romero.

Elkan Baggott tampak kaget melihat Romero bersedia menerima pertukaran jersey. Usut punya usut, Romero juga ingin mendapatkan jersey Elkan Baggott.

“Elkan Baggott berhasil mendapatkan jersey pemain (Tottneham) Spurs & pencetak gol kedua timnas Argentina, yakni Cristian Romero,” tulis @FaktaSepakbola, dikutip Senin (19/6/2023).

“Baggott sempat terlihat sedikit terkejut, saat Romero ternyata ingin meminta jersey Baggot juga,” timpal cuitan @FaktaSepakbola.

