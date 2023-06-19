5 Pemain Asal Inggris Termahal yang Pernah Direkrut Klub La Liga, Nomor 1 Baru Dipinang Real Madrid!

5 pemain asal Inggris termahal yang pernah direkrut klub La Liga menarik dikulik. Sebab, dengan harga mahal, kinerja apik diharapkan bisa ditunjukkan para pemain tersebut.

Ya, Inggris dikenal punya segudang talenta berbakat di dunia sepakbola. Ciamiknya bakat yang dimiliki membuat banyak klub elite di dunia kepincut untuk merekrutnya, termasuk klub di Spanyol.

Bahkan, dalam mendatangkan pemain Inggris ini, klub di Spanyol tak ragu untuk merogoh kocek dalam-dalam. Lalu, siapa saja pemain itu? Berikut 5 pemain asal Inggris termahal yang pernah direkrut klub La Liga.

5. David Beckham





Salah satu pemain asal Inggris termahal yang pernah direkrut klub La Liga adalah David Beckham. Dia direkrut Real Madrid pada musim 2003-2004.

Beckham didatangkan dari Manchester United saat ini. Untuk merekrut bintang asal Inggris itu, Los Blancos -julukan Real Madrid- pun menggolontorkan dana mencapai 37,5 juta euro atau sekira Rp613 miliar.

Di Madrid, Beckham total mentas di 159 laga. Dia pun mengantar Madrid merebut gelar juara Liga Spanyol pada musim 2006-2007.

4. Jonathan Woodgate





Kemudian, ada nama Jonathan Woodgate. Sama seperti Beckham, dia juga direkrut klub raksasa Liga Spanyol, yakni Real Madrid.

Tepatnya Wood didatangkan Madrid hanya selang semusim dari Beckham, yakni pada musim 2004-2005. Dia direkrut dari Newcastle United dengan dana sebesar 18,3 juta euro atau sekira dengan Rp299 miliar.