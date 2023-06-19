Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina, Nomor 1 Dominasi La Albiceleste

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |22:33 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina, Nomor 1 Dominasi La Albiceleste
Berikut 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina baru saja berakhir.

Bentrokan panas itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB. Adapun dua gol kemenangan Argentina dicetak Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’).

Terdapat beberapa penyebab Timnas Indonesia kalah dari Argentina di laga kali ini. Lantas, apa sajakah itu? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina

5. Mental Timnas Argentina

Timnas Indonesia vs Argentina

Meski bermain sebagai tim tamu dan tampil di hadapan ribuan penonton Timnas Indonesia, Argentina mampu menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Mereka sama sekali tidak terlihat tertekan dengan euforia suporter Timnas Indonesia.

Hebatnya, tim asuhan Lionel Scaloni itu berhasil menekan dan menguasai jalannya pertandingan. Julian Alvarez dan kolega bahkan tidak membiarkan Timnas Indonesia mengembangkan permainan di hadapan pendukung sendiri.

4. Kualitas Leandro Paredes

Leandro Paredes

Leandro Paredes menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Pemain Juventus itu mampu mengawal lini tengah Argentina dengan sangat apik.

Dia bahkan sering memberikan umpan-umpan terukur ke pemain Argentina lainnya. Bahkan, tembakan spektakulernya dari luar kotak penalti mampu merobek jala Timnas Indonesia kawalan Ernando Ari.

Halaman:
1 2 3
      
