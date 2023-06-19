Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Menggila saat Hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, Nomor 1 Rizky Ridho!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |22:31 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Menggila saat Hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, Nomor 1 Rizky Ridho!
Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang menggila saat hadapi Argentina (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang menggila saat hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Salah satunya, Rizky Ridho, yang tampil luar biasa selama 90 menit di lapangan.

Senin (19/6/2023) malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Skuad Garuda kalah 0-2 dari sang juara dunia.

Kendarti begitu, apresiasi tinggi layak disematkan kepada Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia tidak kebobolan banyak, meski tak cukup diunggulkan di laga tersebut. Terlebih lima pemain Timnas Indonesia, yang menggila di laga tersebut. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Menggila saat Hadapi Argentina:

5. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Dimulai dari Asnawi Mangkualam. Ia bermain 90 menit di lapangan, tanpa terlihat lelah sepanjang pertandingan.

Beroperasi di sektor kanan, Asnawi Mangkualam bermain apik. Bahkan, ia sempat membuat Alejandro Garnacho kesal dengan penjagaan ketatnya. Tak hanya bertahan, Asnawi Mangkualam pun kerap membantu penyerangan Timnas Indonesia.

4. Pratama Arhan

Pratama Arhan

Berikutnya ada Pratama Arhan. Bek kiri milik Tokyo Verdy ini memang tak tampil sebagai starter di laga kontra Argentina.

Pratama Arhan baru masuk di awal babak kedua, menggantikan Shayne Pattynama. Kehadiran Pratama Arhan menjadi pembeda buat Timnas Indonesia. Salah satunya ketika melakukan lemparan ke dalam, yang mengarah ke kotak penalti lawan.

Lemparannya disambut sundulan Elkan Baggott. Beruntung, ada Emiliano Martinez yang bisa menepis sundulan Elkan Baggott.

