Tekel Tepat Sasaran Asnawi Mangkualam Pancing Emosi Alejandro Garnacho di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Duel 1 vs 1 Tak Terhindarkan!

Momen Asnawi Mangkualam lakukan tekel tepat sasaran ke Alejandro Garnacho di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Tangkapan Layar)

KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam tampil ciamik dalam mengawal lini belakang Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat menghadapi Argentina. Bahkan, tekel yang dia lakukan sampai memancing emosi penyerang muda Argentina, Alejandro Garnacho sehingga duel 1 vs 1 tidak dapat terhindarkan.

Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 baru saja berakhir. Duel tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina setelah ditaklukkan dengan skor meyakinkan 0-2. Adapun Argentina membuka keran gol lewat sepakan keras Leandro Paredes dari luar kotak penalti pada menit ke-38.

Sementara itu, gol kedua Argentina tercipta pada babak kedua tepatnya di menit 56. Cristian Romero sukses memaksimalkan umpan skema sepak pojok.

Kendati kalah, Timnas Indonesia mampu tampil apik dan spartan di laga kali ini. Bagaimana tidak, Skuad Garuda berhasil menahan gempuran dan beberapa kali mengancam gawang Argentina.

Terdapat momen menarik di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam tampil gemilang dalam menjaga lini belakang. Dia bahkan melepaskan tekel tepat sasaran kepada Alejandro Garnacho pada menit ke-80.