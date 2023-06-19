Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Hong Kong vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023: Gol Tunggal Teerasil Dangda Bawa Gajah Perang Menang!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |22:09 WIB
Hasil Timnas Hong Kong vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023: Gol Tunggal Teerasil Dangda Bawa Gajah Perang Menang!
Thailand menang 1-0 atas Hong Kong di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

HASIL Timnas Hong Kong vs Thailand di FIFA Matchday Juni 2023 sudah dapat diketahui, Senin (19/6/2023) malam WIB. Tim Gajah Perang (julukan Thailand) menang Hong Kong dengan skor tipis 1-0 di Hong Kong Stadium.

Adapun gol tunggal Thailand dicetak oleh Teerasil Dangda lewat sepakan kerasnya pada menit ke-63. Gol itu membawa Gajah Perang pulang dengan kemenangan.

Hong Kong vs Thailand

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim menurunkan pemain terbaiknya demi meraih kemenangan. Hong Kong menggunakan formasi 4-3-3 di awal laga.

Sementara itu, Thailand menggunakan formasi 4-2-3-1. Pemain kawakan Thailand, Teerasil Dangda jadi starter di pertandingan ini.

Hong Kong tampak lebih dominan di babak pertam. Itu terlihat dari penguasaaan bola, yang ditorehkan oleh tim tuan rumah.

Meski demikian, kedua tim belum bisa mencetak satu gol pun di babak pertama. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor 0-0.

Halaman:
1 2
      
