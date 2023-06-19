Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Pratama Arhan Berkali-kali Hampir Bobol Gawang Timnas Argentina Kawalan Emiliano Martinez, Jadi Obrolan di Ruang Ganti La Albiceleste?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:59 WIB
Lemparan Pratama Arhan Berkali-kali Hampir Bobol Gawang Timnas Argentina Kawalan Emiliano Martinez, Jadi Obrolan di Ruang Ganti La Albiceleste?
Pratama Arhan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

LEMPARAN bek sayap Timnas Indonesia, Pratama Arhan berkali-kali hampir membobol gawang Timnas Argentina kawalan Emiliano Martinez di FIFA Matchday Juni 2023. Yang jadi pertanyaan, apakah lemparan tersebut bakal jadi obrolan di ruang ganti La Albiceleste -julukan Timnas Argentina?

Laga antara Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 baru saja berakhir. Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/22023) malam WIB.

Pratama Arhan

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia harus puas takluk dengan skor 0-2 dari Argentina. Tim asuhan Lionel Scaloni itu berhasil membuka keran gol pada menit ke-38 via tembakan spektakuler Leandro Paredes.

Sementara itu, gol kedua Timnas Argentina tercipta pada babak kedua tepatnya di menit ke-56. Lewat skema sepak pojok, Cristian Romero berhasil memaksimalkan peluang dan merobek jala Timnas Indonesia yang dikawal Ernando Ari.

Kendati kalah, Timnas Indonesia bukan tanpa perlawanan. Sejumlah peluang emas mampu diciptakan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pada babak kedua terutama dari lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Sebut saja pada menit ke-52, lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil menemui sasaran yakni Elkan Baggott. Elkan pun langsung menyundul bola ke arah gawang Argentina namun masih mampu diamankan Emiliano Martinez.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662653/alasan-pssi-tunjuk-john-herdman-rekam-jejak-piala-dunia-dan-moncer-lawan-tim-asia-ngf.webp
Alasan PSSI Tunjuk John Herdman: Rekam Jejak Piala Dunia dan Moncer Lawan Tim Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/20/pelatih_newcastle_united_eddie_howe_foto_epa.jpg
Eddie Howe Mendadak Muncul Jadi Kandidat Kuat Pelatih Chelsea 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement