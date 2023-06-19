Lemparan Pratama Arhan Berkali-kali Hampir Bobol Gawang Timnas Argentina Kawalan Emiliano Martinez, Jadi Obrolan di Ruang Ganti La Albiceleste?

Pratama Arhan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Tangkapan layar)

LEMPARAN bek sayap Timnas Indonesia, Pratama Arhan berkali-kali hampir membobol gawang Timnas Argentina kawalan Emiliano Martinez di FIFA Matchday Juni 2023. Yang jadi pertanyaan, apakah lemparan tersebut bakal jadi obrolan di ruang ganti La Albiceleste -julukan Timnas Argentina?

Laga antara Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 baru saja berakhir. Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/22023) malam WIB.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia harus puas takluk dengan skor 0-2 dari Argentina. Tim asuhan Lionel Scaloni itu berhasil membuka keran gol pada menit ke-38 via tembakan spektakuler Leandro Paredes.

Sementara itu, gol kedua Timnas Argentina tercipta pada babak kedua tepatnya di menit ke-56. Lewat skema sepak pojok, Cristian Romero berhasil memaksimalkan peluang dan merobek jala Timnas Indonesia yang dikawal Ernando Ari.

Kendati kalah, Timnas Indonesia bukan tanpa perlawanan. Sejumlah peluang emas mampu diciptakan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pada babak kedua terutama dari lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Sebut saja pada menit ke-52, lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil menemui sasaran yakni Elkan Baggott. Elkan pun langsung menyundul bola ke arah gawang Argentina namun masih mampu diamankan Emiliano Martinez.