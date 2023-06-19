Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Balas Dendam Alejandro Garnacho Tekel Keras Asnawi Mangkualam di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:59 WIB
Momen Balas Dendam Alejandro Garnacho Tekel Keras Asnawi Mangkualam di Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Momen Alejandro Garnacho balas tekelan Asnawi Mangkualam (Foto: RCTI+)
A
A
A

MOMEN balas dendam Alejandro Garnacho tekel keras Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas dalam artikel ini. Itu terjadi jelang akhir babak kedua pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina.

Senin (19/6/2023) malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan Argentina 0-2.

Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho

(Momen Alejandro Garnacho balas tekel Asnawi Mangkualam)

Dua gol Argentina dicetak oleh Leandro Paredes pada babak pertama di menit ke-38 lewat sepakan kerasnya dari luar kotak penalti. Kemudian, Argentina menambah keunggulan via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Argentina tampil lebih dominan ketimbang Timnas Indonesia. Namun, Skuad Garuda bukan tanpa penyerangan.

Tim asuhan Shin Tae-yong itu mampu memberikan tekanan kepada Argentina dan menciptakan beberapa peluang. Bahkan, salah satu pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam bermain ngotot di lapangan.

Bek milik Jeonnam Dragons itu berani menekel Alejandro Garnacho pada menit ke-80. Bersama Rikzy Ridho, keduanya berupaya menutup serangan Argentina.

