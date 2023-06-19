Hasil Timnas Afganistan U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Taeguk Warriors Muda Pesta Gol 4-0!

Berikut hasil Timnas Afganistan U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/thekfa)

HASIL Timnas Afganistan U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Taeguk Warriors muda -julukan Timnas Korea Selatan U-17- tampil menggila usai menang dengan skor telak 4-0.

Laga tersebut berlangsung di Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand pada Senin (19/6/20203) malam WIB. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Korea Selatan U-17 saat ini menduduki puncak klasemen Grup B dengan torehan enam poin dari dua laga, sedangkan Afganistan U-17 mendekam di posisi keempat dengan belum mengoleksi satu pun poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan U-17 langsung tancap gas sejak menit awal pertandingan. Tim asuhan Byung Sung-hwan itu melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan kiri untuk merobek lini pertahanan Afganistan U-17.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-13. Lim Hyun-sub sukses memaksimalkan peluang emas dan membuat Korea Selatan U-17 sementara ini unggul 1-0.

Setelah gol tersebut, Afganistan U-17 mencoba untuk merespons dan keluar dari tekanan. Namun, mereka justru kembali kebobolan lewat gol bunuh diri Mansoor Noorzai pada menit ke-24. Skor 2-0 untuk keunggulan Timnas Korea Selatan U-17.