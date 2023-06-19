Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Afganistan U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Taeguk Warriors Muda Pesta Gol 4-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:42 WIB
Hasil Timnas Afganistan U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Taeguk Warriors Muda Pesta Gol 4-0!
Berikut hasil Timnas Afganistan U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/thekfa)
A
A
A

HASIL Timnas Afganistan U-17 vs Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Taeguk Warriors muda -julukan Timnas Korea Selatan U-17- tampil menggila usai menang dengan skor telak 4-0.

Laga tersebut berlangsung di Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand pada Senin (19/6/20203) malam WIB. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Korea Selatan U-17 saat ini menduduki puncak klasemen Grup B dengan torehan enam poin dari dua laga, sedangkan Afganistan U-17 mendekam di posisi keempat dengan belum mengoleksi satu pun poin.

Timnas Korea Selatan U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan U-17 langsung tancap gas sejak menit awal pertandingan. Tim asuhan Byung Sung-hwan itu melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan kiri untuk merobek lini pertahanan Afganistan U-17.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-13. Lim Hyun-sub sukses memaksimalkan peluang emas dan membuat Korea Selatan U-17 sementara ini unggul 1-0.

Setelah gol tersebut, Afganistan U-17 mencoba untuk merespons dan keluar dari tekanan. Namun, mereka justru kembali kebobolan lewat gol bunuh diri Mansoor Noorzai pada menit ke-24. Skor 2-0 untuk keunggulan Timnas Korea Selatan U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persik vs Persib, Bojan Hodak Ketar-ketir Ancaman Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement