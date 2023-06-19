Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 0-2 dari Argentina: Naik atau Turun?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:32 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 0-2 dari Argentina: Naik atau Turun?
Timnas Indonesia turun ke ranking 150 dunia setelah kalah 0-2 dari Argentina (Foto: Heru Haryono/Okezone)
UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-2 dari Argentina sudah dapat diketahui. Timnas Indonesia harus melorot ke urutan 150 dengan koleksi 1,048.36 poin.

Senin (19/6/2023) malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Skuad Garuda harus mengaku keunggulan Argentina dengan skor 0-2.

Timnas Indonesia vs Argentina

Marc Klok dan kolega sebenarnya bisa menahan gempuran serangan Argentina di awal pertandingan. Sayangnya, Ernando Ari kecolongan jelang babak pertama usai.

Adalah Leandro Paredes, yang mencetak gol pembuka untuk Argentina pada menit ke-38. Pemain Juventus itu mencetak gol lewat sepakan kerasnya dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari Exequiel Palacios.

Kemudian di babak kedua, Argentina kembali mencetak gol. Kali ini via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55. Gol itu sekaligus membawa La Albiceleste menutup laga dengan skor 2-0.

Di sisi lain, kekalahan itu membuat Timnas Indonesia mengalami kerugian. Pasalnya, Skuad Garuda harus kehilangan 0,45 poin.

Hal itu membuat, Timnas Indonesia mengoleksi 1,048.36 poin. Dengan demikian, Timnas Indonesia harus terjun satu peringkat ke posisi 150 dunia setelah dua laga FIFA Matchday Juni 2023.

Sekadar diketahui kembali, sebelum lawan Argentina, Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Di laga itu, Skuad Garuda menahan imbang tamunya tanpa gol.

