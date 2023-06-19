Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Puluhan Ribu Suporter Terus Bergemuruh di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, SUGBK Tak Henti Bergema!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:26 WIB
Puluhan Ribu Suporter Terus Bergemuruh di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, SUGBK Tak Henti Bergema!
Suporter Timnas Indonesia terus bergemuruh beri dukungan meski Timnas Indonesia tertinggal dari Argentina (Foto: Maulana Yusuf/MNC Portal Indonesia)
PULUHAN ribu suporter terus bergemuruh di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pantauan Okezone, mereka tak henti-hentinya berteriak hingga membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, terus bergema!

Ya, Timnas Indonesia tengah menghadapi Timnas Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Suporter Timnas Indonesia

Hingga artikel ini dibuat, pertandingan masih berlangsung untuk babak kedua. Argentina unggul 2-0 via gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’)

Terlepas dari Timnas Indonesia yang kebobolan, puluhan ribu suporter terus bergemuruh sejak awal laga Timnas Indonesia vs Argentina hingga babak kedua ini. Pantauan Okezone di lokasi, mereka tak henti-hentinya berteriak hingga membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno terus bergema!

Salah satunya ketika lini pertahanan skuad La Albiceleste diserang oleh Timnas Indonesia, Emiliano Martinez dkk disoraki puluhan ribu suporter yang memadati SUGBK. Selain itu, juara Piala Dunia 2022 itu juga disoraki ketika serangan yang mereka lancarkan dapat dipatahkan oleh skuad Timnas Indonesia.

Terdengar, puluhan ribu suporter yang memadati SUGBK hampir meneriakkan Timnas Argentina dengan kata kurang lebih seperti "huuu". Gemuruh suporter di lokasi terus berlanjut hingga membuat koreografi secara estafet dengan melambaikan kedua tangan ke atas.

