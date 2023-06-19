Tak Ikut Main di SUGBK, Angel Di Maria Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina dari Rumah

PEMAIN Timnas Argentina, Angel Di Maria tak ikut main di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB. Namun, eks penggawa Paris Saint-Germain itu menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina dari rumahnya.

Hal tersebut terungkap melalui unggahan di akun instagram pribadinya, @angeldimariajm. Sekira pukul 20:21 WIB, dirinya mengunggah foto dirinya yang sedang menonton pertandingan tersebut di televisi.

Dalam foto tersebut, Di Maria juga menambahkan simbol Argentina disertai lambang hati berwarna merah. Tak hanya itu, dia juga memperlihatkan minuman Yerba Mate dengan gelas khas yang biasa diminum para pemain sepak bola dunia.

Yerba Mate merupakan sebuah minuman teh yang menjadi favorit pesepak bola dunia. Lionel Messi, Luis Suarez, dan beberapa pemain terutama yang berasal dari Amerika Selatan kerap terlihat meminum itu.

Di Maria sendiri absen dari laga melawan Timnas Indonesia karena diberikan liburan lebih cepat oleh sang pelatih, Lionel Scaloni. Setelah turut serta dalam laga melawan Australia di China 15 Juni lalu, dirinya langsung diperbolehkan meninggalkan tim.