Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Presiden Jokowi Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK: Beri Dukungan Penuh untuk Skuad Garuda!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:11 WIB
Momen Presiden Jokowi Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK: Beri Dukungan Penuh untuk Skuad Garuda!
Presiden Jokowi saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK (Foto: Raka Dwi/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB. Tampak Presiden Jokowi ditemani oleh sang istri, Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Selain itu, turut hadir, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, serta Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Di tribun, Presiden Jokow mengenakan baju putih untuk dukung Timnas Indonesia.

Presiden Jokowi

Sama dengan suporter Timnas Indonesia lainnya, Presiden Jokowi pun tampak menikmati pertandingan. Sesekali, Presiden Jokowi tampak berteriak memberi dukungan kepada Skuad Garuda.

Sayangnya, Timnas Indonesia kini tertinggal 0-2 dari Argentina sampai menit ke-75. Skuad Garuda dikejutkan oleh gol Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38.

Kemudian, Argentina menambah gol di awal babak kedua. Adalah Cristian Romero yang menyarangkan bola ke gawang Ernando Ari pada menit ke-55.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662423/real-madrid-vs-real-betis-siap-digelar-ini-info-tayangnya-di-vision-qhl.webp
Real Madrid vs Real Betis Siap Digelar, Ini Info Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman.jpg
Persija Bungkam Persijap di SUGBK, Mauricio Souza Bongkar Kunci Ledakan Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement