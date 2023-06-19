Momen Presiden Jokowi Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK: Beri Dukungan Penuh untuk Skuad Garuda!

Presiden Jokowi saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK (Foto: Raka Dwi/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB. Tampak Presiden Jokowi ditemani oleh sang istri, Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Selain itu, turut hadir, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, serta Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Di tribun, Presiden Jokow mengenakan baju putih untuk dukung Timnas Indonesia.

Sama dengan suporter Timnas Indonesia lainnya, Presiden Jokowi pun tampak menikmati pertandingan. Sesekali, Presiden Jokowi tampak berteriak memberi dukungan kepada Skuad Garuda.

Sayangnya, Timnas Indonesia kini tertinggal 0-2 dari Argentina sampai menit ke-75. Skuad Garuda dikejutkan oleh gol Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38.

Kemudian, Argentina menambah gol di awal babak kedua. Adalah Cristian Romero yang menyarangkan bola ke gawang Ernando Ari pada menit ke-55.