HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Argentina: Sulit Cetak Gol, Skuad Garuda Masih Tertinggal 0-2 hingga Menit Ke-75

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:11 WIB
Timnas Indonesia masih tertinggal 0-2 dari Argentina di babak kedua hingga menit ke-75 (Foto: Heru Haryono/Okezone)
Timnas Indonesia masih tertinggal 0-2 dari Argentina di babak kedua hingga menit ke-75 (Foto: Heru Haryono/Okezone)
HASIL Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas di sini. Sementara ini, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih tertinggal 0-2 dari Argentina hingga babak kedua memasuki menit ke-75.

Timnas Indonesia sejatinya mampu keluar dari tekanan Argentina di awal babak kedua. Skuad Garuda mencoba untuk mencari celah di lini belakang Argentina guna memperkecil ketertinggalan.

Timnas Indonesia vs Argentina

Namun, Argentina tidak membiarkan Timnas Indonesia menyerang dengan leluasa. Julian Alvarez dan kolega masih berusaha untuk menambah gol demi memperlebar keunggulan.

Sementara itu, Timnas Argentina berhasil unggul dua gol via Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’). Masih ada kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk memperkecil ketertinggalan di sisa menit babak kedua.

Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Argentina

Timnas Indonesia (3-5-2): Ernando Ari; Elkan Baggott, Jordi Amat, Rizky Ridho; Asnawi Mangkualam Shayne Pattynama, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan; Dimas Drajad, Rafael Struick.

