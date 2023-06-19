Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Argentina: Cristian Romero Cetak Gol, La Albiceleste Perlebar Keunggulan Jadi 2-0

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:54 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Argentina: Cristian Romero Cetak Gol, La Albiceleste Perlebar Keunggulan Jadi 2-0
Timnas Argentina sementara ini unggul 2-0 atas Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas di sini. Sementara ini, La Albiceleste -julukan Argentina- berhasil memperlebar keunggulan mereka lewat sundulan Cristian Romero pada menit ke-56.

Timnas Indonesia mencoba untuk mendominasi jalannya pertandingan di awal babak kedua. Marc Klok dan kolega melancarkan sejumlah serangan namun masih belum mampu memecahkan kebuntuan.

Timnas Indonesia vs Argentina

Pada menit ke-52, Timnas Indonesia hampir menyamakan kedudukan lewat sundulan Elkan Baggott setelah memaksimalkan umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Namun, Emiliano Martinez sukses menepis bola dengan sangat baik.

Argentina tidak tinggal diam, pada menit ke-56 mereka sukses memperlebar keunggulan. Melalui skema sepak pojok, Cristian Romero melesakkan bola dengan sundulan ke gawang Ernando Ari. Skor sementara 2-0 untuk keunggulan Argentina.

Sebelumnya, Argentina telah mencetak gol di babak pertama tepatnya pada menit ke-38. Adalah tendangan spektakuler Leandro Paredes yang berhasil merobek jala Ernando Ari Sutaryadi.

Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Argentina

Halaman:
1 2
      
