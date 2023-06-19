Gemuruh Suporter di Laga Timnas Indonesia vs Argentina: La Albiceleste Disoraki ketika Diserang Skuad Garuda hingga Ada Teriakan Lionel Messi!

DERETAN momen menarik laga Timnas Indonesia vs Argentina di babak pertama akan dibahas Okezone di artikel. Di antaranya La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- disoraki suporter ketika diserang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hingga ada yang meneriakan Lionel Messi!

Seperti diketahui, duel Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) malam pukul 19.30 WIB. Untuk hasil babak pertama pun telah diketahui.

Hasilnya, Timnas Argentina unggul sementara 1-0 atas Timnas Indonesia. Keunggulan pasukan Lionel Scaloni itu dicetak oleh gol spektakuler Leandro Paredes. Dia mencetak gol melalui sepakan kerasnya langsung menghujam gawang Timnas Indonesia yang dikawal Ernando Ari.

Meski begitu, Timnas Indonesia sesekali melancarkan serangan yang cukup membuat skuad Argentina kerepotan. Menariknya, ketika lini pertahanan skuad La Albiceleste diserang oleh Timnas Indonesia, Emiliano Martinez dkk disoraki puluhan ribu suporter yang memadati SUGBK.

Pantauan Okezone di lokasi, mereka menyoraki juara Piala Dunia 2022 itu ketika Timnas Indonesia memberikan ancaman. Selain itu, Emiliano Martinez dkk juga disoraki ketika serangan yang mereka lancarkan dapat dipatahkan oleh skuad Timnas Indonesia.

Tak sedikit suporter yang meneriakkan Timnas Argentina dengan kata kurang lebih seperti "huuu". Selain itu, ada juga momen menarik lainnya pada babak pertama laga Timnas Indonesia vs Argentina itu.