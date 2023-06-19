Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gemuruh Suporter di Laga Timnas Indonesia vs Argentina: La Albiceleste Disoraki ketika Diserang Skuad Garuda hingga Ada Teriakan Lionel Messi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:49 WIB
Gemuruh Suporter di Laga Timnas Indonesia vs Argentina: La Albiceleste Disoraki ketika Diserang Skuad Garuda hingga Ada Teriakan Lionel Messi!
Gemuruh suporter di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Maulana Yusuf/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

DERETAN momen menarik laga Timnas Indonesia vs Argentina di babak pertama akan dibahas Okezone di artikel. Di antaranya La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- disoraki suporter ketika diserang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hingga ada yang meneriakan Lionel Messi!

Seperti diketahui, duel Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) malam pukul 19.30 WIB. Untuk hasil babak pertama pun telah diketahui.

Timnas Indonesia vs Argentina

Hasilnya, Timnas Argentina unggul sementara 1-0 atas Timnas Indonesia. Keunggulan pasukan Lionel Scaloni itu dicetak oleh gol spektakuler Leandro Paredes. Dia mencetak gol melalui sepakan kerasnya langsung menghujam gawang Timnas Indonesia yang dikawal Ernando Ari.

Meski begitu, Timnas Indonesia sesekali melancarkan serangan yang cukup membuat skuad Argentina kerepotan. Menariknya, ketika lini pertahanan skuad La Albiceleste diserang oleh Timnas Indonesia, Emiliano Martinez dkk disoraki puluhan ribu suporter yang memadati SUGBK.

Pantauan Okezone di lokasi, mereka menyoraki juara Piala Dunia 2022 itu ketika Timnas Indonesia memberikan ancaman. Selain itu, Emiliano Martinez dkk juga disoraki ketika serangan yang mereka lancarkan dapat dipatahkan oleh skuad Timnas Indonesia.

Tak sedikit suporter yang meneriakkan Timnas Argentina dengan kata kurang lebih seperti "huuu". Selain itu, ada juga momen menarik lainnya pada babak pertama laga Timnas Indonesia vs Argentina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662653/alasan-pssi-tunjuk-john-herdman-rekam-jejak-piala-dunia-dan-moncer-lawan-tim-asia-ngf.webp
Alasan PSSI Tunjuk John Herdman: Rekam Jejak Piala Dunia dan Moncer Lawan Tim Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persik vs Persib, Bojan Hodak Ketar-ketir Ancaman Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement