Hasil Timnas Indonesia vs Argentina: Rizky Ridho Bikin Julian Alvarez Mati Kutu, Skor Masih 0-0 hingga Menit Ke-30

Timnas Indonesia masih imbang dengan Argentina 0-0 hingga menit ke-30 di babak pertama (Foto: PSSI)

HASIL Timnas Indonesia vs Argentina akan Anda ketahui di sini. Sementara ini, kedua tim masih bermain imbang 0-0 hingga babak pertama memasuki menit ke-30.

Timnas Argentina langsung memegang jalannya pertandingan dan mencoba mencari celah di lini belakang Timnas Indonesia. Kendati demikian, Jordi Amat dan kolega mampu mematahkan serangan yang dibangun Timnas Argentina.

Pada menit ke-17, Timnas Argentina mendapat peluang emas lewat sepakan keras Nicolas Gonzalez dari dalam kotak penalti. Akan tetapi, bola mampu diamankan dengan sangat baik oleh kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari.

Hingga babak pertama memasuki menit ke-30, kedua tim masih bermain sengit dan belum mencetak gol. Alhasil, skor masih imbang 0-0.

Sebagai informasi, laga antara Timnas Indonesia vs Argentina merupakan pertandingan kedua di FIFA Matchday Juni 2023. Duel panas tersebut tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Argentina