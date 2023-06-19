Kehebohan Suporter saat Timnas Indonesia dan Argentina Lakukan Pemanasan Jelang Kick Off, SUGBK Bergemuruh!

KEHEBOHAN suporter saat Timnas Indonesia dan Argentina melakukan pemanasan jelang kick off akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Pantauan Okezone di lokasi, puluhan ribu suporter mulai memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sekira pukul 18.50 WIB.

Puluhan ribu suporter itu sudah memadati SUGBK jelang kick off laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Terdengar, mereka sangat heboh meneriakkan kedua kesebelasan yang sedang melakukan pemanasan di SUGBK.

(Suporter antusias saat Timnas Indonesia vs Timnas Argentina jalani pemanasan. Foto: Maulana Yusuf/Okezone)

Teriakan yang sangat kencang sontak membuat stadion megah yang terletak di ibu kota itu bergemuruh. Ada yang meneriakkan dengan kata "Indonesia". Ada juga yang berteriak saat Alejandro Garnacho dan kolega memperlihatkan aksinya di lapangan ketika melakukan pemanasan.

Hal ini mengindikasikan bahwa puluhan ribu suporter itu begitu antusiasnya untuk menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Argentina. Spanduk La Grande Indonesia pun dibentangkan oleh suporter di SUGBK. Selain itu, juga ada spanduk bertuliskan Curva Nord 45.

Berdasarkan pantauan Okezone, ada juga suporter yang membawa drum band. Namun, petugas tidak memperbolehkan alat musik tersebut dibawa ke dalam SUGBK.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan segera menantang Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, laga bersejarah ini bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 kick off pukul 19.30 WIB.