Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kehebohan Suporter saat Timnas Indonesia dan Argentina Lakukan Pemanasan Jelang Kick Off, SUGBK Bergemuruh!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:50 WIB
Kehebohan Suporter saat Timnas Indonesia dan Argentina Lakukan Pemanasan Jelang Kick Off, SUGBK Bergemuruh!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina. (Foto: Maulana Yusuf/Okezone)
A
A
A

KEHEBOHAN suporter saat Timnas Indonesia dan Argentina melakukan pemanasan jelang kick off akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Pantauan Okezone di lokasi, puluhan ribu suporter mulai memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sekira pukul 18.50 WIB.

Puluhan ribu suporter itu sudah memadati SUGBK jelang kick off laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Terdengar, mereka sangat heboh meneriakkan kedua kesebelasan yang sedang melakukan pemanasan di SUGBK.

Timnas Indoensia vs Timnas Argentina. Foto: Maulana Yusuf/Okezone

(Suporter antusias saat Timnas Indonesia vs Timnas Argentina jalani pemanasan. Foto: Maulana Yusuf/Okezone)

Teriakan yang sangat kencang sontak membuat stadion megah yang terletak di ibu kota itu bergemuruh. Ada yang meneriakkan dengan kata "Indonesia". Ada juga yang berteriak saat Alejandro Garnacho dan kolega memperlihatkan aksinya di lapangan ketika melakukan pemanasan.

Hal ini mengindikasikan bahwa puluhan ribu suporter itu begitu antusiasnya untuk menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Argentina. Spanduk La Grande Indonesia pun dibentangkan oleh suporter di SUGBK. Selain itu, juga ada spanduk bertuliskan Curva Nord 45.

Berdasarkan pantauan Okezone, ada juga suporter yang membawa drum band. Namun, petugas tidak memperbolehkan alat musik tersebut dibawa ke dalam SUGBK.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan segera menantang Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, laga bersejarah ini bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 kick off pukul 19.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement