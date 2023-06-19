Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas China U-17 vs Australia U-17 di Piala Asia U-17 2023: Hujan Gol, Socceroos Muda Menang 5-3!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:24 WIB
Hasil Timnas China U-17 vs Australia U-17 di Piala Asia U-17 2023: Hujan Gol, Socceroos Muda Menang 5-3!
Timnas Australia U-17 berhasil menang 5-3 atas China U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/footballaus)
A
A
A

HASIL Timnas China U-17 vs Australia U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Socceroos muda -julukan Australia U-17- berhasil meraih poin penuh setelah menang dengan skor 5-3.

Laga tersebut berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand, pada Senin (19/6/2023) sore WIB. Dengan hasil tersebut, Australia U-17 sementara ini berhasil menduduki peringkat kedua Grup C dengan torehan tiga poin dari dua laga, sedangkan China berada di posisi buncit dengan koleksi satu poin dari dua pertandingan.

Timnas Australia U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Australia U-17 langsung memegang kendali sejak menit awal pertandingan. Pada menit ke-8, Socceroos muda berhasil membuka keran gol lewat Nestoru Irankuda. Skor 1-0 untuk keunggulan Australia U-17.

Tak lama berselang tepatnya pada menit ke-11, Australia U-17 kembali mencetak gol lewat aksi Giovanni De Abreu. Pemain tersebut melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti dan membawa Australia U-17 unggul 2-0 atas China.

China U-17 yang tidak tinggal diam berhasil memperkecil ketertinggalan lewat Wang Yudong pada menit ke-14. Gol tersebut tercipta berawal dari kesalahan Bailey O’Neil. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Australia U-17.

Setelah gol tersebut, Irakunda kembali mencetak gol dan memperlebar keunggulan Australia U-17 menjadi 3-1 pada menit ke-18. Pemain berusia 17 tahun itu melepaskan tembakan keras dari luat kotak penalti yang tidak mampu ditahan kiper China U-17.

Tak puas dengan tiga gol, Australia U-17 berhasil menambah keunggulan pada menit ke-25 via Mitchell Glasson. Setelahnya, China U-17 mampu memperkecil ketertinggalan menjelang berakhirnya babak pertama lewat aksi Kuai Jiwen. Skor 4-2 untuk keunggulan Australia U-17 pun menutup jalannya babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman.jpg
Persija Bungkam Persijap di SUGBK, Mauricio Souza Bongkar Kunci Ledakan Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement