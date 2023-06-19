Hasil Timnas China U-17 vs Australia U-17 di Piala Asia U-17 2023: Hujan Gol, Socceroos Muda Menang 5-3!

Timnas Australia U-17 berhasil menang 5-3 atas China U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/footballaus)

HASIL Timnas China U-17 vs Australia U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Socceroos muda -julukan Australia U-17- berhasil meraih poin penuh setelah menang dengan skor 5-3.

Laga tersebut berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand, pada Senin (19/6/2023) sore WIB. Dengan hasil tersebut, Australia U-17 sementara ini berhasil menduduki peringkat kedua Grup C dengan torehan tiga poin dari dua laga, sedangkan China berada di posisi buncit dengan koleksi satu poin dari dua pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Australia U-17 langsung memegang kendali sejak menit awal pertandingan. Pada menit ke-8, Socceroos muda berhasil membuka keran gol lewat Nestoru Irankuda. Skor 1-0 untuk keunggulan Australia U-17.

Tak lama berselang tepatnya pada menit ke-11, Australia U-17 kembali mencetak gol lewat aksi Giovanni De Abreu. Pemain tersebut melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti dan membawa Australia U-17 unggul 2-0 atas China.

China U-17 yang tidak tinggal diam berhasil memperkecil ketertinggalan lewat Wang Yudong pada menit ke-14. Gol tersebut tercipta berawal dari kesalahan Bailey O’Neil. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Australia U-17.

Setelah gol tersebut, Irakunda kembali mencetak gol dan memperlebar keunggulan Australia U-17 menjadi 3-1 pada menit ke-18. Pemain berusia 17 tahun itu melepaskan tembakan keras dari luat kotak penalti yang tidak mampu ditahan kiper China U-17.

Tak puas dengan tiga gol, Australia U-17 berhasil menambah keunggulan pada menit ke-25 via Mitchell Glasson. Setelahnya, China U-17 mampu memperkecil ketertinggalan menjelang berakhirnya babak pertama lewat aksi Kuai Jiwen. Skor 4-2 untuk keunggulan Australia U-17 pun menutup jalannya babak pertama.