Tiba di SUGBK Berbarengan, Bus Timnas Indonesia dan Argentina Disambut Antusias Suporter

Bus Timnas Indonesia tiba di SUGBK. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Para pemain Timnas Indonesia dan Timnas Argentina kini sudah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Momen menarik pun tersaji kala bus Timnas Indonesia dan Argentina tiba berbarengan di SUGBK pada Senin (19/6/2023) malam WIB. Kehadiran mereka pun tampak langsung disambut antusias suporter.

Bus Timnas Indonesia dan Argentina tercatat tiba Pintu Merah SUGBK pada pukul 18.07 WIB. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, bus Timnas Argentina dalam rombongan pertama.

Timnas Argentina pun datang ke SUGBK menggunakan dua bus. Kendaraan yang mengangkut Julian Alvarez cs ini mendapat pengawalan ketat.

Setibanya di SUGBK, para pemain Timnas Argentina mendapat sambutan hangat dari suporter. Namun, suporter melihat kedatangan bus itu dari jarak 100 meter dan dibatasi pagar besi.

Para pemain Timnas Argentina pun terlihat melambai-lambai tangan dari dalam bus. Mereka pun ada yang menepuk-nepuk kaca untuk membalas sambutan penonton di sana.

Setelah itu, bus Timnas Indonesia menyusul di belakangnya. Tim asuhan Shin Tae-yong menggunakan bus baru berwarna merah dengan tulisan "Indonesia" di bagian depan.

Skuad Garuda juga mendapat sambutan dari para suporter di sana. Penjagaan untuk bus itu pun sama ketatnya.