6 Pesepakbola dengan Gaji Paling Fantastis di Liga Inggris, Nomor 1 Capai Rp7 Miliar per Pekan!

6 pesepakbola dengan gaji paling fantastis di Liga Inggris musim 2022-2023 akan diulas Okezone. Liga Inggris sendiri diketahui menjadi salah satu liga sepakbola dunia yang memiliki banyak penggemar.

Di Liga Inggris, terdapat sejumlah klub-klub besar dengan pemain-pemain bintang bergaji fantastis. Dengan banyaknya pemain bergaji selangit, tak heran perputaran uang di kompetisi tersebut cukup banyak dibanding liga lainnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (19/6/2023), berikut 6 pesepakbola dengan gaji paling fantastis di Liga Inggris 2022-2023.

6. Kevin de Bruyne - Rp6,4 Miliar





Ada Kevin de Bruyne yang masuk daftar pemain yang dibayar sebesar 340.000 atau Rp6,4 miliar per pekan oleh Manchester City. Sosok Kevin de Bruyne rupanya memiliki kontribusi besar dalam peraihan treble winners Man City musim ini.

5. Erling Haaland - Rp6,4 Miliar





Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang paling bersinar di Liga Inggris musim 2022-2023. Ia bahkan telah mengoleksi 34 gol dalam satu musim Liga Inggris. Rekornya mengalahkan Andy Cole dan Alan Shearer.

Pemain asal Norwegia ini mendapat gaji sebesar 340.000 poundsterling atau Rp6,4 miliar per minggu dari Manchester City.