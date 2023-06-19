Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pesepakbola dengan Gaji Paling Fantastis di Liga Inggris, Nomor 1 Capai Rp7 Miliar per Pekan!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:32 WIB
6 Pesepakbola dengan Gaji Paling Fantastis di Liga Inggris, Nomor 1 Capai Rp7 Miliar per Pekan!
David de Gea kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

6 pesepakbola dengan gaji paling fantastis di Liga Inggris musim 2022-2023 akan diulas Okezone. Liga Inggris sendiri diketahui menjadi salah satu liga sepakbola dunia yang memiliki banyak penggemar.

Di Liga Inggris, terdapat sejumlah klub-klub besar dengan pemain-pemain bintang bergaji fantastis. Dengan banyaknya pemain bergaji selangit, tak heran perputaran uang di kompetisi tersebut cukup banyak dibanding liga lainnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (19/6/2023), berikut 6 pesepakbola dengan gaji paling fantastis di Liga Inggris 2022-2023.

6. Kevin de Bruyne - Rp6,4 Miliar

Kevin De Bruyne

Ada Kevin de Bruyne yang masuk daftar pemain yang dibayar sebesar 340.000 atau Rp6,4 miliar per pekan oleh Manchester City. Sosok Kevin de Bruyne rupanya memiliki kontribusi besar dalam peraihan treble winners Man City musim ini.

5. Erling Haaland - Rp6,4 Miliar

Erling Haaland

Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang paling bersinar di Liga Inggris musim 2022-2023. Ia bahkan telah mengoleksi 34 gol dalam satu musim Liga Inggris. Rekornya mengalahkan Andy Cole dan Alan Shearer.

Pemain asal Norwegia ini mendapat gaji sebesar 340.000 poundsterling atau Rp6,4 miliar per minggu dari Manchester City.

Halaman:
1 2 3
      
