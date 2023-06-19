FIFA Matchday Juni 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Argentina Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 dapat Anda ketahui dalam artikel Okezone. Duel tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) mulai pukul 19.30 WIB.

Sebagaimana diketahui, Timnas Argentina melawat ke Jakarta untuk melakoni pertandingan kedua FIFA Matchday Juni 2023. Tim berjuluk La Albiceleste itu telah mendarat di Jakarta sejak Jumat, 16 Juni 2023 lalu.

Sebelumnya, Timnas Argentina bersua Australia di Beijing, China pada Kamis, 15 Juni 2023 lalu. Dalam laga tersebut, La Albiceleste menang dengan skor 2-0 via gol Lionel Messi dan German Pezzella.

Namun, Lionel Messi tidak akan hadir di laga Timnas Indonesia vs Argentina lantaran sang pemain diperbolehkan pulang ke Argentina bersama Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Selain itu, Lionel Scaloni selaku pelatih Timnas Argentina telah mengonfirmasi adanya perubahan besar-besaran dalam susunan pemainnya.

Kendati begitu, Timnas Argentina tetap memiliki skuad yang patut diwaspadai Timnas Indonesia. Nama-nama seperti Alejandro Garnacho, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, hingga Emiliano Martinez masih ada dalam skuad.

Jurnalis Argentina, Gaston Edul pun telah mengonfirmasi jika Lionel Scaloni akan menurunkan Julian Alvarez sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Tak hanya Alvarez, dia juga menyebut nama Leandro Paredes dan Giovani Lo Celso bakal tampil sejak menit awal.