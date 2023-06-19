Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Deretan Modus Calo Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Dari Nyamar Jadi Pedagang hingga Cari Tiket Sisa

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |14:56 WIB
Deretan Modus Calo Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Dari Nyamar Jadi Pedagang hingga Cari Tiket Sisa
Deretan modus calo tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
JAKARTA – Sederet modus dilakukan calo tiket jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Sejumlah calo ada yang menyamar sebagai pedagang syal hingga ada yang mencari tiket sisa untuk dijual kembali.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Argentina di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Tiket Timnas Indonesia vs Argentina

(Gelang tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina)

Menjelang pertandingan itu, aksi nakal oknum calo tiket masih menjadi masalah yang marak ditemui. Tim MNC Portal Indonesia masih menemui sejumlah calo yang beroperasi di luar Kompleks SUGBK, siang WIB.

Menurut pantauan tim MNC Portal Indonesia, lokasi yang paling sering dihuni calo tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina terletak di depan Hotel Century, Senayan. Menariknya, mereka menjual tiket sembari menyamar sebagai penjual syal.

Kusnadi (nama disamarkan) menjual tiket kategori 1 dan 2. Sembari memegang sejumlah syal, Kusnadi menawarkan tiket tersebut kepada masyarakat yang berlalu lalang.

"Tinggal ambil aja bang, udah gelang kita bang, nanti abang simpan nomor saya aja, kabari saya lagi," kata Kusnadi kepada MNC Portal Indonesia, Senin (19/6/2023).

