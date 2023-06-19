5 Pemain Argentina yang Punya Karier Cemerlang di Sepakbola Indonesia, Nomor 1 Bawa La Albiceleste Juara Piala Dunia 1978

Robertino Pugliara termasuk pemain Argentina yang punya karier cemerlang di sepakbola Indonesia (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)

SEBANYAK 5 pemain Argentina yang punya karier cemerlang di sepakbola Indonesia akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) mulai pukul 19.30 WIB. Sebelum FIFA Matchday Juni 2023, sejatinya pencinta sepakbola Indonesia kerap kali dihibur oleh pemain dari Argentina.

Terdapat sejumlah pemain Argentina yang memiliki karier cemerlang ketika merumput di kompetisi sepakbola Indonesia. Lantas, siapa sajakah mereka? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Pemain Timnas Argentina yang Punya Karier Cemerlang di Sepakbola Indonesia

5. Emanuel De Porras





Urutan kelima dalam daftar ini adalah Emanuel De Porras. Pemain Argentina satu ini diboyong Persija Jakarta pada 2004 silam.

Pada musim perdananya di sepakbola Indonesia, Emanuel De Porras berhasil mencetak 16 gol. Kemudian pada hengkang ke PSIS Semarang pada musim 2005-2006. Setelah tiga musim berkarier di Indonesia, Emanuel De Porras memutuskan untuk hijrah ke Serie C atau kasta ketiga Liga Italia.

BACA JUGA: Kisah di Balik Tato Leandro Paredes Gelandang Andalan Timnas Argentina yang Bakal Hadapi Timnas Indonesia

4. Gustavo Hernan Ortiz





Selain Emanuel De Porras, Gustavo Hernan Ortiz juga diboyong Persija Jakarta pada 2004 silam. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini mampu mencuri perhatian pencinta sepakbola Indonesia dengan skill olah bola serta umpan matangnya.

Tercatat, Gustavo Hernan Ortiz juga sempat memperkuat Persisam Samarinda dan Persibo Bojonegoro. Berbeda dengan Emanuel De Porras, Ortiz bermain di Indonesia lebih lama.