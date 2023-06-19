Reaksi Mengejutkan Pemain Jangkung Elkan Baggott Melihat Skill dan Kecepatan Marselino Ferdinan

Elkan Baggott saat menjalani latihan bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagam/PSSI)

REAKSI mengejutkan pemain jangkung Elkan Baggott melihat skill dan kecepatan Marselino Ferdinan akan dibahas di sini. Ya, Elkan Baggott dan Marselino Ferdinan masuk ke dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 menghadapi Timnas Palestina dan Timnas Argentina.

Sesampainya di Surabaya untuk melakoni pemusatan latihan (TC), rupanya Elkan Baggott langsung ingin segera berlatih dengan Marselino Ferdinan. Hal ini karena Elkan Baggott merasa sangat penasaran dengan sosok Marselino Ferdinan.

Bagaimana Tidak? berita tentang Marselino Ferdinan yang berhasil membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023 beberapa waktu lalu sangat cepat menyebar termasuk juga ke telinga Elkan Baggott. Oleh sebab itu, pemain yang memperkuat Ipswich Town itu benar-benar ingin mengetahui dan lebih kenal dengan sosok Marselino.

Dilansir dari kanal YouTube Timnas Magazine, Senin (19/6/2023) Elkan Baggott merasa terpukau dengan kemampuan Marselino. Bek jangkung kelahiran Bangkok itu beberapa kali tertangkap kamera tersenyum dan menunjukan rasa kagum setiap kali melihat aksi skill dan kecepatan yang Marselino Ferdinan tunjukkan dalam sesi latihan Timnas Indonesia.

Marselino dan Elkan sendiri bermain dalam pertandingan pertama FIFA Matchday Juni 2023 menghadapi Palestina. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB, kedua pemain muda itu turun sebagai starter.