Kisah di Balik Tato Leandro Paredes Gelandang Andalan Timnas Argentina yang Bakal Hadapi Timnas Indonesia

KISAH di balik tato Leandro Paredes gelandang andalan Timnas Argentina yang bakal hadapi Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Membuat tato di sejumlah bagian tubuh bagi para pesepakbola merupakan sebuah hal yang sangat biasa.

Setiap tato yang dibuat, biasanya tidak hanya sebatas menjadi coretan yang menghiasi tubuh agar terlihat sangar. Akan tetapi, ada banyak yang membuat tato untuk mengenang seseorang ataupun suatu momen.

Gelandang andalan Argentina, Leandro Paredes salah satunya. Pemain yang kini membela Juventus ini mendedikasikan sebuah tato di tubuhnya untuk sang istri, Camila Galante.

Kisah cinta Leandro Paredes dan Camila Galante bermula saat Paredes masih berusia 14 tahun dan Camila berusia 16 tahun. Keduanya bertemu untuk pertama kali karena Paredes berkawan baik dengan saudara Camila, yakni Ramiro Galante.

Saat itu, Paredes bersama Ramiro dan Camila tengah berlibur ke San Bernardo. Pada satu waktu, Ramiro tanpa sengaja melihat Paredes berciuman dengan Camila. Saat itu juga, Ramiro memperingatkan Camila untuk tidak menyakiti sahabatnya.

Usut punya usut, cinta mereka tidak hanya sebatas cinta monyet masa remaja. Hubungan Paredes dan Camila perlahan semakin dekat.