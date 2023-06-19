Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Julian Alvarez dan Enzo Fernandez Kompak Beri Pesan kepada Suporter Skuad Garuda

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |13:16 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Julian Alvarez dan Enzo Fernandez Kompak Beri Pesan kepada Suporter Skuad Garuda
Penggawa Timnas Argentina jalani latihan jelang hadapi Timnas Indonesia (Instagram/afaseleccion)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Argentina dalam laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. Menjelang bentrokan itu dua penggawa Timnas Argentina yakni Julian Alvarez dan Enzo Fernandez kompak memberikan pesan kepada suporter Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Untuk diketahui, laga antara Timnas Indonesia vs Argentina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB. Ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia.

Julian Alvarez

Selain bisa meraup banyak poin jika menang atas Argentina, Timnas Indonesia juga mendapatkan pengalaman berharga lantaran menghadapi tim dengan status juara Piala Dunia 2022. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika para pencinta sepakbola Tanah Air melewatkan laga kali ini.

Menjelang pertandingan itu, Julian Alvarez kedapatan memberikan sedikit pesan kepada suporter Timnas Indonesia. Pesan tersebut disampaikan pemain Manchester City itu melalui video yang diunggah akun Instagram PSSI, Minggu (18/6/2023) malam WIB.

“Halo semua, apa kabar? Saya Julian Alvarez. Saya ingin mengundang Anda semua ke pertandingan besok. Kami akan bertanding di Jakarta melawan Indonesia,” kata Julian Alvarez.

“Kami tunggu kalian, salam hangat,” tutup pemain berusia 23 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
