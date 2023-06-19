Tanpa Lionel Messi, Lionel Scaloni Pede Timnas Argentina Tak Ubah Gaya Bermain saat Hadapi Timnas Indonesia

Lionel Scaloni yakin Timnas Argentina masih bisa bermain dengan cara yang sama meski tanpa Lionel Messi (Foto: REUTERS)

TANPA Lionel Messi, Lionel Scaloni pede Timnas Argentina tak ubah gaya bermain saat hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, percaya diri bahwa timnya mampu bermain dengan gaya yang sama sekalipun tanpa sang megabintang.

La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – melawat ke Jakarta untuk pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi kali pertama kedua tim bertemu secara level senior. Pada dua pertemuan sebelumnya, Timnas Argentina dan Indonesia sudah berhadapan dua kali di level junior, tepatnya pada kelompok usia 20 tahun.

Lionel Messi takkan bermain dalam laga ini karena mendapatkan jatah berlibur lebih cepat dari Lionel Scaloni. Messi memutuskan pulang ke Argentina bersama Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi.

Sebab itu, Scaloni melakukan rotasi besar-besaran setelah mengalahkan Australia (2-0). Namun, berbicara dalam konferensi pers jelang laga, pelatih berusia 45 tahun itu mengakui tidak ada yang bisa Lionel Messi dalam timnya.

“Siapa yang akan menggantikan Messi besok (melawan Timnas Indonesia)? Tidak ada. Tidak ada yang bisa bermain seperti Messi,” kata Scaloni dikutip dari akun twitter @AlbicelesteTalk, Senin (19/6/2023).