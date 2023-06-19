Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Imbang atas Argentina, Nomor 1 Negara Antah Berantah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |08:48 WIB
3 Negara yang Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Imbang atas Argentina, Nomor 1 Negara Antah Berantah!
Berikut 3 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika imbang atas Argentina akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mendapat kesempatan langka yakni menjamu juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina, di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Meski sulit, peluang Timnas Indonesia mendapatkan poin atas Timnas Argentina cukup terbuka. Pertama, para pemain Timnas Argentina membutuhkan adaptasi dengan cuaca lembab di Jakarta.

Timnas Indonesia

Kedua, pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni mengonfirmasi akan melakukan rotasi pemain di laga nanti malam. Karena itu, Timnas Indonesia berpeluang setidaknya meraih hasil imbang atas Argentina.

Jika imbang, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 4,55 poin di ranking FIFA. Hasil itu membuat Timnas Indonesia bakal naik tiga tingkat dari posisi 150 dunia ke 147 dunia. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika imbang atas Argentina:

3. Timnas Liberia (1,049.94 Angka)

Timnas Liberia

Jika imbang atas Argentina, koleksi poin Timnas Indonesia menjadi 1,052.46 angka, dari yang awalnya 1,049.71. Hasil itu tentunya sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk mengudeta Liberia dari peringkat 149 dunia.

Liberia sendiri tak mungkin menyalip balik poin Timnas Indonesia kelar FIFA Matchday Juni 2023. Sebab, wakil Afrika itu absen alias tidak melakoni pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
