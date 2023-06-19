Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina Malam Ini di RCTI: Skuad Garuda Ciptakan Sejarah di SUGBK?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |08:07 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina Malam Ini di RCTI: Skuad Garuda Ciptakan Sejarah di SUGBK?
Timnas Indonesia bakal hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Argentina malam ini di RCTI akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan pada Senin (19/6/2023) ini akan kick-off pada pukul 19.30 WIB.

La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – melanjutkan turnya di Asia dengan melawat ke Jakarta. Sang juara Piala Dunia 2022 akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Timnas Argentina

Ini merupakan laga kedua bagi Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Sebelumnya, skuad asuhan Lionel Scaloni telah menghadapi Timnas Australia di Beijing, China.

Laga itu dimenangkan Argentina dengan skor 2-0. Lionel Messi mencetak sebuah gol selagi turut andil dalam penciptaan gol kedua oleh German Pezzella.

Namun, untuk pertandingan ini, Timnas Argentina tidak akan diperkuat oleh Lionel Messi. Sebab, Scaloni memulangkannya ke Argentina selepas laga kontra Australia, bersama dengan Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi.

Halaman:
1 2
      
