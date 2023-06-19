Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Argentina Malam Ini: Jordi Amat Hadapi Julian Alvarez?

Reinaldy Darius-Senin, 19 Juni 2023 |07:45 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Argentina Malam Ini: Jordi Amat Hadapi Julian Alvarez?
Jordi Amat dan Elkan Baggott jadi andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia vs Argentina malam ini akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mengundang Argentina ke Jakarta untuk FIFA Matchday Juni 2023. Ini merupakan bagian dari rangkaian tur Timnas Argentina ke Asia setelah menghadapi Australia di Beijing, China, pada Kamis 15 Juni 2023 lalu.

Timnas Argentina

Untuk pertandingan ini, pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni telah mengonfirmasi bahwa dirinya bakal melakukan rotasi besar-besaran. Setidaknya, ada tujuh perubahan dalam susunan pemain dibandingkan dengan laga kontra Australia pada pekan lalu.

Tidak ada Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi yang telah diizinkan kembali ke Argentina lebih cepat. Namun, masih banyak pemain berbahaya yang perlu diwaspadai skuad asuhan Shin Tae-yong.

Salah satunya adalah Julian Alvarez, yang diprediksi bakal berduet dengan Alejandro Garnacho di lini serang. Gelandang Juventus Leandro Paredes diperkirakan bakal menopang mereka bersama Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos, dan Exequiel Palacios.

Di bawah mistar gawang, Geronimo Rulli kemungkinan akan menggantikan Emiliano Martinez. Sedangkan lini pertahanan masih diperkirakan kuat dengan adanya bek Atletico Madrid, Nahuel Molina, dan Marcos Acuna dari Sevilla.

Di sisi lain, Timnas Indonesia diperkirakan bakal menurunkan skuad terbaiknya untuk pertandingan ini. Yang paling ditunggu adalah kembalinya Jordi Amat, yang absen dalam pertandingan kontra Palestina.

