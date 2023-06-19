Nonton Langsung Timnas Indonesia vs Argentina? Simak Informasi Detail Pintu Masuk SUGBK di Sini

SIMAK informasi detail pintu masuk Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di sini jika Anda menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Argentina. PSSI memberi panduan untuk para penonton yang akan hadir langsung di stadion.

Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Argentina akan dihelat pada Senin (19/6/2023) malam ini WIB. Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.30 WIB, namun pintu gerbang luar SUGBK akan dibuka sejak pukul 16.30 WIB sedangkan pintu tribun dibuka pada 17.30 WIB.

Ada 12 zona dan 94 pintu akses bagi para penonton yang hadir langsung di stadion. Setiap kategori memiliki pintu yang berbeda-beda tentunya.

Untuk kalian yang memiliki tiket kategori 3, bisa masuk ke stadion melalui zona 1-12. Sementara itu, untuk pemegang tiket kategori 2 utara bisa memasuki stadion melalui zona 3 dan 4 dan untuk kategori 2 selatan bisa dari zona 9 dan 10.

Pemegang tiket kategori 1 zona barat bisa memasuki pintu zona 11 dan 2. Sedangkan kateori 1 zona timur bisa masuk dari zona 5 dan 9.

Bagi pemegang tiket VIP Timur, bisa masuk lewat zona 6-7. Untuk VIP B bisa melewati zona 1 dan VIP A melalui zona 12.