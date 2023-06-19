Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nonton Langsung Timnas Indonesia vs Argentina? Simak Informasi Detail Pintu Masuk SUGBK di Sini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |07:05 WIB
Nonton Langsung Timnas Indonesia vs Argentina? Simak Informasi Detail Pintu Masuk SUGBK di Sini
Timnas Indonesia akan hadapi Argentina di SUGBK (Foto: PSSI)
A
A
A

SIMAK informasi detail pintu masuk Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di sini jika Anda menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Argentina. PSSI memberi panduan untuk para penonton yang akan hadir langsung di stadion.

Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Argentina akan dihelat pada Senin (19/6/2023) malam ini WIB. Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.30 WIB, namun pintu gerbang luar SUGBK akan dibuka sejak pukul 16.30 WIB sedangkan pintu tribun dibuka pada 17.30 WIB.

SUGBK

Ada 12 zona dan 94 pintu akses bagi para penonton yang hadir langsung di stadion. Setiap kategori memiliki pintu yang berbeda-beda tentunya.

Untuk kalian yang memiliki tiket kategori 3, bisa masuk ke stadion melalui zona 1-12. Sementara itu, untuk pemegang tiket kategori 2 utara bisa memasuki stadion melalui zona 3 dan 4 dan untuk kategori 2 selatan bisa dari zona 9 dan 10.

Pemegang tiket kategori 1 zona barat bisa memasuki pintu zona 11 dan 2. Sedangkan kateori 1 zona timur bisa masuk dari zona 5 dan 9.

Bagi pemegang tiket VIP Timur, bisa masuk lewat zona 6-7. Untuk VIP B bisa melewati zona 1 dan VIP A melalui zona 12.

SUGBK

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193437/mauricio_souza-yUOR_large.jpg
Doa Pelatih Persija Jakarta Usai John Herdman Resmi Tangani Timnas Indonesia: Semoga Lolos Piala Dunia 2030!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193346/mees_hilgers_tergabung_bersama_beberapa_sejumlah_pesepakbola_top_dunia_meeshilgerss-q8Ul_large.jpg
Daftar Pesepakbola Top Dunia yang Satu Agensi dengan Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.jpg
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Siap-Siap! Timnas Indonesia Hadapi Jadwal Super Padat di 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement