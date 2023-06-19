Emiliano Martinez Tak Sabar Lakoni Laga Timnas Indonesia vs Argentina: Kami Siap Berikan Segalanya!

EMILIANO Martinez tak sabar lakoni laga Timnas Indonesia vs Argentina. Kiper Timnas Argentina tersebut berjanji untuk memberikan segalanya dalam pertandingan ini.

Skuad La Albiceleste – julukan Argentina – akan melawat ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (19/6/2023) malam ini WIB. Ini merupakan bagian dari rangkaian pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 untuk skuad asuhan Lionel Scaloni tersebut.

Timnas Argentina sudah mendarat di Jakarta sejak Jumat 16 Juni 2023 lalu. La Albiceleste pun melakukan persiapan menjelang menghadapi skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.

Dibu – sapaan Emiliano Martinez – menuturkan bahwa Timnas Argentina mempersiapkan diri secara serius untuk pertandingan kontra Indonesia. Penjaga gawang Aston Villa itu pun menegaskan timnya akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan.

“Latihan terakhir di Indonesia, dengan komitmen dan keseriusan yang biasa,” kata Dibu dikutip dari akun Instagram pribadinya (@emi_martinez26), Senin (19/6/2023).

“Besok (melawan Timnas Indonesia) kita pergi dengan segalanya,” sambungnya.