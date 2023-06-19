Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming di RCTI+ Timnas Indonesia vs Argentina, Klik di Sini!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |06:03 WIB
Link Live Streaming di RCTI+ Timnas Indonesia vs Argentina, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Argentina di RCTI+ (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Argentina bisa di dapatkan di sini. Pertandingan itu tersaji malam ini, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

Timnas Indonesia dihadapkan tekanan besar jelang hadapi Argentina. Bagaimana tidak, lawan yang dihadapi Skuad Garuda (julukan Timnas Indonesia) merupakan juara Piala Dunia 2022.

Timnas Indonesia

Tentunya semua pencinta sepakbola dunia turut menyoroti duel FIFA Matchday Juni 2023 tersebut. Namun demikian, Timnas Indonesia tak begitu ciut menghadapi Argentina.

Semangat juang dan tekad besar untuk menang, terus digaungkan Skuad Garuda. Di sisi lain, Argentina tak mau meremehkan Timnas Indonesia.

Juru taktik Argentina, Lionel Scaloni bahkan menganggap, Timnas Indonesia bukan tim sembarangan. Menurutnya, Skuad Garuda memiliki permainan bagus secara taktik. Sebab itu, ia tak ingin Argentina kecolongan melawan Timnas Indonesia.

“Jadi Indonesia adalah tim yang bagus. Mereka punya teknik yang bagus. Tak mudah bagi kami (Argentina) melawan Indonesia tentunya," ungkap Scaloni.

Kendati demikian, Lionel Scaloni memberi indikasi bakal melakukan banyak rotasi di laga ini. Sekadar informasi, sebelum bersua Timnas Indonesia, Argentina lebih dulu berjumpa Australia di Beijing, China, Kamis 15 Juni 2023.

