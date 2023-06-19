5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Tahan Argentina di SUGBK Malam Ini, Nomor 1 Faktor Lionel Messi

SEBANYAK lima alasan Timnas Indonesia bakal tahan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) malam ini. Salah satu alasannya adalah karena ketiadaan Lionel Messi.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal menghadapi Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan akan digelar Senin (19/6/2023) malam ini.

Mengincar kemenangan nampaknya adalah hal yang hampir mustahil, namun hasil imbang masih bisa digapai. Setidaknya, ada lima alasan mengenai hal ini yang bisa melatarbelakangi keberhasilan Timnas Indonesia menahan Argentina.

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Tahan Argentina di SUGBK Malam Ini

5. Argentina Turunkan Lapis Kedua





Pelatih Lionel Scaloni telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan melakukan rotasi untuk pertandingan ini. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, sang pelatih mengatakan bahwa dirinya akan mengubah sekitar tujuh hingga delapan pemain dalam susunan pemain dari pertandingan sebelumnya kontra Australia.

Susunan pemain di laga kontra Australia diisi oleh banyak pemain bintang, termasuk Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister. Dengan susunan pemain cadangan, bisa saja kebuntuan menghampiri Argentina.

4. Main di SUGBK





Timnas Argentina bakal menghadapi Timnas Indonesia di SUGBK yang berisikan 60 ribu penonton. Meski banyak fans Timnas Argentina di Indonesia, dukungan mayoritas diperkirakan tetap mengarah kepada Timnas Indonesia.

Atmosfer di SUGBK bisa jadi mengintimidasi bagi tim lawan. Timnas Argentina memang tim juara dunia, namun dalam 90 menit di lapangan, segalanya bisa terjadi.