Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Jurnalis Argentina Salah Artikan Selamat Pagi Jadi Selamat Tinggal saat Beri Laporan di Jakarta Jelang Timnas Indonesia vs Argentina

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |05:18 WIB
Momen Kocak Jurnalis Argentina Salah Artikan Selamat Pagi Jadi Selamat Tinggal saat Beri Laporan di Jakarta Jelang Timnas Indonesia vs Argentina
Jurnalis Argentina salah mengartikan selamat pagi menjadi selamat tinggal (Foto: Twitter/MonroigDiego)
A
A
A

BERI laporan di Jakarta jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Jurnalis Argentina ini salah artikan selamat pagi jadi selamat tinggal. Hal ini dilakukan oleh seorang jurnalis ESPN Argentina.

Laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dihelat pada hari Senin (19/6/2023) ini. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dengan kick-off pada pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina

Skuad asuhan Lionel Scaloni sudah tiba di Jakarta sejak hari Jumat 16 Juni 2023 lalu. Bersama dengan La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – juga hadir para jurnalis dari Argentina.

Seperti halnya jurnalis Gaston Edul yang kerap memberi laporan ekslusif mengenai Timnas Argentina. Namun, hal kocak dilakukan oleh seorang jurnalis Argentina untuk ESPN, Diego Monroig.

Dia ikut ke Jakarta dan memberikan laporan langsung kepada Argentina. Ketika berusaha berbicara sedikit dengan bahasa Indonesia, dia salah mengartikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193437/mauricio_souza-yUOR_large.jpg
Doa Pelatih Persija Jakarta Usai John Herdman Resmi Tangani Timnas Indonesia: Semoga Lolos Piala Dunia 2030!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193346/mees_hilgers_tergabung_bersama_beberapa_sejumlah_pesepakbola_top_dunia_meeshilgerss-q8Ul_large.jpg
Daftar Pesepakbola Top Dunia yang Satu Agensi dengan Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.jpg
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement