Momen Kocak Jurnalis Argentina Salah Artikan Selamat Pagi Jadi Selamat Tinggal saat Beri Laporan di Jakarta Jelang Timnas Indonesia vs Argentina

BERI laporan di Jakarta jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Jurnalis Argentina ini salah artikan selamat pagi jadi selamat tinggal. Hal ini dilakukan oleh seorang jurnalis ESPN Argentina.

Laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dihelat pada hari Senin (19/6/2023) ini. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dengan kick-off pada pukul 19.30 WIB.

Skuad asuhan Lionel Scaloni sudah tiba di Jakarta sejak hari Jumat 16 Juni 2023 lalu. Bersama dengan La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – juga hadir para jurnalis dari Argentina.

Seperti halnya jurnalis Gaston Edul yang kerap memberi laporan ekslusif mengenai Timnas Argentina. Namun, hal kocak dilakukan oleh seorang jurnalis Argentina untuk ESPN, Diego Monroig.

Dia ikut ke Jakarta dan memberikan laporan langsung kepada Argentina. Ketika berusaha berbicara sedikit dengan bahasa Indonesia, dia salah mengartikan.