Dimas Drajad Beberkan Modal Utama Timnas Indonesia Jelang Hadapi Argentina

PENYERANG Timnas Indonesia, Dimas Drajad penuh gelora jelang laga lawan Argentina. Pemain Persikabo 1973 itu pun mengatakan keberanian jadi modal utama Timnas Indonesia saat hadapi Argentina nantinya.

"Mungkin untuk (melawan Argentina) siapapun yang bermain di posisi depan harus bermain efektif. Kalau ada kesempatan pressing lakukan pressing. Kalau ada momen untuk menendang, langsung tendang," kata Dimas Drajad, dikutip dari ANTARA.

Lebih lanjut, Dimas Drajad tak sabar berhadapan dengan juara Piala Dunia 2022 tersebut. Ia pun mengaku sangat siap jika diturunkan sejak awal oleh Shin Tae-yong.

"Sangat senang bermain melawan Argentina yang berstatus juara Piala Dunia. Semoga kami bisa berikan yang terbaik dan besok (re: hari ini) bermain sesuai dengan strategi yang diinstruksikan pelatih Shin Tae-yong,” timpal Dimas Drajad.

Striker 26 tahun itu pun meminta dukungan penuh dari suporter Timnas Indonesia. Sebab baginya, hadirnya para suporter seperti memberi kekuatan lebih bagi seluruh penggawa Skuad Garuda.

"Memang tak mudah melawan juara Piala Dunia (Argentina). Tapi kami (pemain) akan maksimal, harapannya masyarakat memberikan dukungan untuk Timnas kita dan semoga bisa memberikan hasil yang terbaik," ujarnya.

Timnas Indonesia sendiri bakal menurunkan pemain andalannya lawan Argentina. Namun, Timnas Indonesia harus kehilangan Sandy Walsh, yang masih dalam proses penyembuhan cedera.