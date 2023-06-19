Ternyata Ada Messi di Konferensi Pers hingga Latihan Timnas Argentina Jelang Lawan Timnas Indonesia

Alexis Messidoro hadir di konferensi pers dan latihan jelang Argentina jelang hadapi Timnas Indonesia (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)

TERNYATA ada Messi di konferensi pers hingga latihan Timnas Argentina jelang lawan Timnas Indonesia. Namun, bukan sosok Lionel Messi, melainkan Alexis Messidoro pemain Persis Solo, yang ikut konferensi pers hingga memantau latihan Timnas Argentina jelang lawan Timnas Indonesia.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Messidoro hadir di ruang konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Argentina. Ia bahkan mengenakan baju La Albiceleste (julukan Timnas Argentina).

(Pemain Persis Solo, Alexis Messidoro hadir di konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Andri Bagus/MPI)

Tidak hanya itu, pemain 26 tahun itu menyaksikan langsung latihan tim asuhan Lionel Scaloni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Dia tampak antusias, meski melihatnya dari kejauhan.

Messidoro sendiri mengatakan ia datang ke Jakarta memang sengaja melihat Timnas Argentina berlatih. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dukungan untuk negaranya.

"Saya datang hanya untuk melihat tim nasional (Argentina). Itu demi tim nasional," ucap Messidoro di SUGBK, Jakarta.

Selain itu, pemain kelahiran Buenos Aires, Argentina itu mengatakan menjadi kesempatan emas buat Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Sebab, banyak manfaat yang akan didapat tim itu.